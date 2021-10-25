Сорокин признан третьей звездой недели в НХЛ

НХЛ определила трех лучших хоккеистов минувшей игровой недели.
По информации официального сайта лиги, третьей звездой признан российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Голкипер отразил 97,1% бросков в четырех встречах, пропуская в среднем 0,99 шайб за матч.
В играх с «Аризоной» (3:0) и «Вегасом» (2:0) Илья не позволил соперникам поразить свои ворота.
Первой звездой стал нападающий «Виннипега» Кайл Коннор. Форвард набрал 8 (5+3) очков в трех матчах.
Второе место занял игрок «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На счету 24-летнего нападающего 8 (3+5) очков в последних трех встречах «нефтяников».