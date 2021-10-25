СКА одержал третью победу подряд, обыграв в гостях «Авангард»

СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Авангард» со счетом 4:1.
В составе армейского клуба дубль оформил Андрей Кузьменко (27-я и 59-я минуты). По шайбе забросили Микко Лехтонен (22), Марат Хуснутдинов (25) и Валентин Зыков (59).
У гостей гол в активе Арсения Грицюка (4).
Таким образом, СКА продолжает лидировать в таблице Западной конференции. В активе петербургского клуба 33 очка. «Авангард» располагается на шестой строчке на Востоке. У клуба из Омска 24 очка.
27 октября СКА сыграет на выезде против рижского «Динамо». 29-го числа «Авангард» примет дома «Салават Юлаев».