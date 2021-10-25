Обладатель Кубка Стэнли Волков продолжит карьеру в СКА

«Анахайм» выставил на драфт отказов российского нападающего Александра Волкова.

Как сообщает в своем твиттере журналист Эллиотт Фридмэн, »утки» намерены досрочно расторгнуть контракт с 24-летним хоккеистом.

По информации Sport24, Александр продолжит карьеру в петербургском СКА. Ранее нападающий выступал в системе петербургского клуба. В 2020 году Волков выиграл Кубок Стэнли в составе «Тампа-Бэй». В марте 2021-го форвард был обменян в «Анахайм».

В составе «уток» россиянин провел 18 игр, в которых набрал 8 (4+4) очков.