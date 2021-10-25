«Авангард» опубликовал фрагмент из «Гардемарины, вперед!» после поражения от СКА (видео)

«Авангард» отреагировал на поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:5).

В твиттере омского клуба опубликован фрагмент из фильма «Гардемарины, вперёд!». В нем идет отсылка к поражениям «Авангарда», футбольных клубов «Спартак» и «Манчестер Юнайтед» в матчах национальных чемпионатов с «Зенитом» (1:7) и «Ливерпулем» (0:5).

Добавим, что «Авангард» располагается на шестой строчке на Востоке. У клуба из Омска 24 очка.