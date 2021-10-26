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Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Оттавой»
26 октября 08:26
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автор фото: NHL

Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Оттавой»

«Сенаторз» потерпели третье домашнее поражение кряду.

Хоккеисты «Вашингтона» переиграли «Оттаву» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:5.

В составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши (7, 12, 40-я минуты), Ник Дженсен (14), Джон Карлсон (16) и Александр Овечкин (37, 51). У «Сенаторз» точными бросками отличились шайбы Дрейк Батерсон (3, 32, 47), Джош Норрис (26) и Крис Тирни (30).

Отметим, что после этой встречи на счету Овечкина стало 737 шайб в НХЛ. По этому показателю капитан «Вашингтона» занимает пятую строчку в списке лучших снайперов в истории лиги. От четвертого места, российского нападающего отделяют всего четыре точных броска.

«Вашингтон», одержавший четвертую победу в шести матчах на старте сезона, с десятью расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава», потерпевшая четвертое поражение в шести играх и имея в активе четыре очка, занимает седьмую строчку на Западе.

источник: «Советский спорт»
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