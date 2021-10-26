«Каролина» одержала пятую победу подряд, обыграв «Торонто», Свечников набрал очки в пятой игре

Сегодня, 26 октября, в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Себастьян Ахо на 28-й минуте, которому ассистировал Свечников, Стивен Лоренц (30), Нино Нидеррайтер (37) и сам Андрей Свечников на последней минуте в пустые ворота.

У «Торонто» на 4-й минуте забросил шайбу Остон Мэттьюс.

Таким образом, на счету у «Каролины» максимальное количество очков после пяти игр - 10, в активе «Торонто» пять очков и шестое место в Атлантическом дивизионе.

Следующий матч «Каролина» сыграет против «Бостона» в Роли, а «Торонто» поедет в гости к «Чикаго». Встречи пройдут 28 и 29 октября соответственно.