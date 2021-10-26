После дубля в ворота «Оттавы» Овечкин установил рекорд НХЛ, опередив Гретцки

Хоккеисты «Вашингтона» переиграли «Оттаву» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:5.

В составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши (7, 12, 40-я минуты), Ник Дженсен (14), Джон Карлсон (16) и Александр Овечкин (37, 51). У «Сенаторз» точными бросками отличились шайбы Дрейк Батерсон (3, 32, 47), Джош Норрис (26) и Крис Тирни (30).

Как сообщает пресс-служба столичной команды, эта встреча стала 151-й для россиянина в карьере в НХЛ, в которой он отличился как минимум дублем. По этому показателю 36-летний нападающий находится на четвертом месте в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (189), Бретту Халлу (158) и третьему месту Марио Лемье (154). Отрыв от канадца сократился до трех таких матчей.

В то же время дубль Овечкина сегодня примечателен тем, что он был сделан на выезде. В 84-й раз за свою карьеру в НХЛ российский форвард забил как минимум два гола в выездном матче, что теперь является новым рекордом лиги. Предыдущее достижение принадлежало Гретцки (83).