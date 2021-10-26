Овечкин заявил, что свою первую шайбу в матче с «Оттавой» он забросил сломанной клюшкой

Главный бомбардир «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата с «Оттавой» (7:5). По словам нападающего, первая его шайба была забита сломанной клюшкой.

«Да, у меня сломалась клюшка», - сказал Овечкин. «У меня не было возможности поменять ее в ту смену. И в том эпизоде мне просто повезло».

«Я считаю, что наша тройка сегодня сыграла хорошо, мы играли просто, переместили шайбу, вышли в чужую зону, создали много голевых моментов. Очень важно хорошо стартовать в чемпионате, набирать очки, и теперь мы постараемся заработать их как можно больше», - передает слова нападающего официальный сайт НХЛ.

Отметим, что после этой встречи на счету Овечкина стало 737 шайб в НХЛ. По этому показателю капитан «Вашингтона» занимает пятую строчку в списке лучших снайперов в истории лиги. От четвертого места, российского нападающего отделяют всего четыре точных броска.

«Вашингтон», одержавший четвертую победу в шести матчах на старте сезона, с десятью баллами расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава», потерпевшая четвертое поражение в шести играх и имея в активе четыре очка, занимает седьмую строчку на Западе.