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26 октября 11:22
автор: Александр Бойченко

Овечкин заявил, что свою первую шайбу в матче с «Оттавой» он забросил сломанной клюшкой

В этой игре «восьмерка» Вашингтона» оформила дубль.

Главный бомбардир «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата с «Оттавой» (7:5). По словам нападающего, первая его шайба была забита сломанной клюшкой.

«Да, у меня сломалась клюшка», - сказал Овечкин. «У меня не было возможности поменять ее в ту смену. И в том эпизоде мне просто повезло».

«Я считаю, что наша тройка сегодня сыграла хорошо, мы играли просто, переместили шайбу, вышли в чужую зону, создали много голевых моментов. Очень важно хорошо стартовать в чемпионате, набирать очки, и теперь мы постараемся заработать их как можно больше», - передает слова нападающего официальный сайт НХЛ.

Отметим, что после этой встречи на счету Овечкина стало 737 шайб в НХЛ. По этому показателю капитан «Вашингтона» занимает пятую строчку в списке лучших снайперов в истории лиги. От четвертого места, российского нападающего отделяют всего четыре точных броска.

«Вашингтон», одержавший четвертую победу в шести матчах на старте сезона, с десятью баллами расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава», потерпевшая четвертое поражение в шести играх и имея в активе четыре очка, занимает седьмую строчку на Западе.

источник: NHL (НХЛ)
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