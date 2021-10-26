Стал известен состав сборной России на матчи Кубка Карьяла

Пресс-служба Федерации хоккея России опубликовала состав национальной команды на матчи первого этапа Еврохоккейтура – Кубка Карьяла.

Напомним, что соревнования пройдут с 11 по 14 ноября. Вылет российской сборной в Хельсинки запланирован на 9 ноября.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Владимир Галкин («Автомобилист»).

Защитники: Александр Никишин, Егор Савиков (оба - «Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все – СКА), Семен Чистяков («Авангард»), Никита Новиков («Динамо» М), Владимир Грудинин (ЦСКА).

Нападающие: Данил Башкиров («Салават Юлаев»), Артем Галимов, Дмитрий Воронков, Илья Сафонов (все - «Ак Барс»), Дмитрий Рашевский, Иван Дидковский (оба - «Динамо» М), Никита Тертышный («Трактор»), Никита Чибриков, Федор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (все – СКА), Максим Федотов («Торпедо»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Павел Тютнев («Локомотив»), Василий Пономарев («Спартак»).