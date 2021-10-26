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26 октября 18:05
автор: Максим Скороходов

«Сибирь» обыграла «Барыс» в серии буллитов

Встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла в Новосибирске.

«Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила «Барыс» со счетом 4:3 Б.

В составе команды из Новосибирска заброшенными шайбами в основное время отличились Денис Голубев (14-я минута), Николай Демидов (19) и Егор Миловзоров (35).

У казахстанского клуба в меньшинстве забил Дмитрий Гурков (18), помимо этого дубль оформил Кертис Волк, отличившийся сначала в большинстве (20), а потом и в равных составах (24).

В итоге после 65 минут игры победителя пришлось определять с помощью серии буллитов, где точнее были хоккеисты «Сибири». Победный бросок на счету Валентина Пьянова.

Таким образом, обе команды набрали по 19 очков, российская располагается на седьмом месте Восточной конференции, а казахстанская - на восьмом.

28 октября «Сибирь» примет ЦСКА, а «Барыс» сыграет на выезде с «Адмиралом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) - «Барыс» (Нур-Султан) - 4:3Б (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0Б)

Голы:

1:0 – Голубев, 13:07

1:1 – Гурков, 17:46 - Мен.

2:1 – Демидов (Коротков, Овчинников), 18:56

2:2 – Волк (Лилья), 19:36

2:3 – Волк (Михайлис, Альсинг), 23:01

3:3 – Миловзоров (Пьянов, Литовченко), 34:33

4:3 – Пьянов - Победный буллит

Вратари: Сятери - Ортио

источник: «Советский спорт»
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