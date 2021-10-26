«Сибирь» обыграла «Барыс» в серии буллитов

«Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила «Барыс» со счетом 4:3 Б.

В составе команды из Новосибирска заброшенными шайбами в основное время отличились Денис Голубев (14-я минута), Николай Демидов (19) и Егор Миловзоров (35).

У казахстанского клуба в меньшинстве забил Дмитрий Гурков (18), помимо этого дубль оформил Кертис Волк, отличившийся сначала в большинстве (20), а потом и в равных составах (24).

В итоге после 65 минут игры победителя пришлось определять с помощью серии буллитов, где точнее были хоккеисты «Сибири». Победный бросок на счету Валентина Пьянова.

Таким образом, обе команды набрали по 19 очков, российская располагается на седьмом месте Восточной конференции, а казахстанская - на восьмом.