«Северсталь» победила «Салават Юлаев» в Уфе, одержав свою пятую победу кряду в КХЛ

Хоккеисты «Северстали» добились гостевой победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что по ходу сегодняшней встречи череповецкий клуб уступал своему сопернику в две шайбы – голы у уфимцев забили Александр Кадейкин (23-я минута) и Сакари Маннинен (24). Однако гости смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед. В составе команды Андрея Разина результативные броски на счету Кирилла Пилипенко (34), Даниила Вовченко (37) и Никиты Гуслистова (48).

«Северсталь» набрала 26 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Череповчане одержали свою пятую победу кряду в чемпионате. «Салават Юлаев» идет третьим на Востоке (34 очка).

28 октября «Северсталь» сыграет дома против «Торпедо», а уфимцы тремя днями позже на выезде встретятся с «Авангардом».

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