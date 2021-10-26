«Ак Барс» одержал волевую победу над «Автомобилистом»

Монсон — Никулин и другие бои Pravda Fighting в Москве. Прямая трансляция и шанс получить бонус до 10 000 рублей

26 октября 2021 года в КЗ «Мир» на Цветном бульваре начнется грандиозный вечер олдскульного бокса Pravda Fighting Championship, главным событием которого станет поединок Джеффа Монсона и Тимура Никулина. Начало трансляции - в 18:00 (мск).