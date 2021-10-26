«Ак Барс» одержал волевую победу над «Автомобилистом»

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Автомобилист» со счетом 3:2.
На голы хоккеистов хозяев льда Алексея Макеева (4-я минута) и Стефана Да Косты в большинстве (6) казанская команда ответила заброшенными шайбами от Даниила Тарасова (13), Кирилла Петрова (15), Александра Бурмистрова (43).
Таким образом, идущий четвертым в турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» набрал 32 очка, а пятая команда «Автомобилист» остался с 25 очками.
28 октября «Автомобилист» примет «Витязь», а «Ак Барс» проведет выездную встречу с «Металлургом».
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