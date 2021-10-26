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26 октября 19:17
автор: Максим Скороходов

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Автомобилистом»

Игра прошла в Екатеринбурге.

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Автомобилист» со счетом 3:2.

На голы хоккеистов хозяев льда Алексея Макеева (4-я минута) и Стефана Да Косты в большинстве (6) казанская команда ответила заброшенными шайбами от Даниила Тарасова (13), Кирилла Петрова (15), Александра Бурмистрова (43).

Таким образом, идущий четвертым в турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» набрал 32 очка, а пятая команда «Автомобилист» остался с 25 очками.

28 октября «Автомобилист» примет «Витязь», а «Ак Барс» проведет выездную встречу с «Металлургом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Ак Барс» (Казань) - 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Макеев (Шумаков, Да Коста), 3:47

2:0 – Да Коста (Макеев), 5:39 - Бол.

2:1 – Тарасов (Хенкель, Бобков), 12:19

2:2 – Петров (Кагарлицкий), 15:00

2:3 – Бурмистров, 42:56

Вратари: Галкин - Бобков (00:00 - 05:39), Билялов (05:39-

источник: «Советский спорт»
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