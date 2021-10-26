«Металлург» дома обыграл «Трактор» в матче лидеров Восточной конференции

Магнитогорский «Металлург» на своем поле обыграл «Трактор» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Брендэн Лайпсик (12-я минута), Джош Карри (27) и Павел Акользин (57). Соперник ответил голами Лукаша Седлака (19) и Владимира Ткачева (35).

Таким образом «Металлург» набрал 40 очков и продолжил лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, одержав свою четвертую победу кряду в чемпионате. «Трактор» идет вторым с 36 очками.

28 октября магнитогорцы сыграют дома против «Ак Барса», а челябинский клуб на своем поле встретится с казанцами двумя днями позже.

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