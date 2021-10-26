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26 октября 21:46
автор: Владислав Корегин

Хет-трик Широкова помог «Спартаку» дома одержать волевую победу над «Торпедо»

Московский клуб смог отыграться в игре с нижегородцами со счета 1:3.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Торпедо» завершился победой красно-белых – 5:3.

Отметим, что одним из главных героев встречи стал форвард москвичей Сергей Широков отличившийся тремя заброшенными шайбами на 45-й, 49-й и 60-й минутах, а также записавший на свой счет один ассист. Еще по голу забили Джейкоб Виртанен (3) и Семен Ручкин (47). Соперник ответил результативными бросками Дамира Жафярова (13), Зията Пайгина (30) и Теодора Леннстрема (43).

Добавим, что «Спартак» одержал свою четвертую победу кряду в рамках чемпионата. Столичная команда набрала 26 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородцы располагаются на девятой строчке с 23 очками.

28 октября «Спартак» сыграет дома против «Сочи», а «Торпедо» в тот же день в гостях встретится с «Северсталью».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 5:3 (1:1, 0:1, 4:1)

Голы:

1:0 – Виртанен (Лехтеря, Хеед), 02:06 (бол.)
1:1 – Жафяров (Турбин, Марин), 12:39
1:2 – Пайгин (Миле, Жафяров), 29:21
1:3 – Леннстрем (Миле, Жафяров), 42:08 (бол.)
2:3 – Широков (Локтионов, Хохлачев), 44:16
3:3 – Ручкин (Широков, Хохлачев), 46:28
4:3 – Широков (Локтионов, Хохлачев), 48:36
5:3 – Широков, 59:52 (п.в.)

Вратари: Красиков – Мурыгин.
Броски: 37– 32.
Штраф: 4 – 4.

источник: «Советский спорт»
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