Хет-трик Широкова помог «Спартаку» дома одержать волевую победу над «Торпедо»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Торпедо» завершился победой красно-белых – 5:3.

Отметим, что одним из главных героев встречи стал форвард москвичей Сергей Широков отличившийся тремя заброшенными шайбами на 45-й, 49-й и 60-й минутах, а также записавший на свой счет один ассист. Еще по голу забили Джейкоб Виртанен (3) и Семен Ручкин (47). Соперник ответил результативными бросками Дамира Жафярова (13), Зията Пайгина (30) и Теодора Леннстрема (43).

Добавим, что «Спартак» одержал свою четвертую победу кряду в рамках чемпионата. Столичная команда набрала 26 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородцы располагаются на девятой строчке с 23 очками.

28 октября «Спартак» сыграет дома против «Сочи», а «Торпедо» в тот же день в гостях встретится с «Северсталью».

КХЛ