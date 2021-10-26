«Сочи» в гостях переиграл «Витязь»

«Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Витязь» со счетом 3:1.

Единственную шайбу хозяев забросил Вячеслав Лещенко (21-я минута).

У команды из Подольска в большинстве отличились Иван Мищенко (16) и Егор Бабенко (54), а в равных составах забил Виктор Балдаев (56).

Несмотря на этот результат «Сочи» с 16 очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции, строчкой выше находится «Витязь» (18 очков).

28 октября «Витязь» проведет гостевую встречу с «Автомобилистом», а «Сочи» сыграет в гостях со «Спартаком».