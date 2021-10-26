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26 октября 21:54
автор: Максим Скороходов

«Сочи» в гостях переиграл «Витязь»

В матче аутсайдеров КХЛ победу одержала команда Назарова.

«Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Витязь» со счетом 3:1.

Единственную шайбу хозяев забросил Вячеслав Лещенко (21-я минута).

У команды из Подольска в большинстве отличились Иван Мищенко (16) и Егор Бабенко (54), а в равных составах забил Виктор Балдаев (56).

Несмотря на этот результат «Сочи» с 16 очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции, строчкой выше находится «Витязь» (18 очков).

28 октября «Витязь» проведет гостевую встречу с «Автомобилистом», а «Сочи» сыграет в гостях со «Спартаком».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) - «Сочи» (Сочи) - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы:

0:1 – Мищенко (Дыбленко, Феоктистов), 15:45 - Бол.

1:1 – Лещенко (Индрашис, Яремчук), 20:58

1:2 – Бабенко (Феоктистов, Мищенко), 53:26 - Бол.

1:3 – Балдаев (Бабенко, Глотов), 55:06

Вратари: Ежов - Хелльберг

источник: «Советский спорт»
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