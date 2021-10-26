Московское «Динамо» дома переиграло «Локомотив», Шипачев набрал три результативных очка

Хоккеисты московского «Динамо» на своем поле оказались сильнее «Локомотива» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что первые три своих шайбы в сегодняшней встрече бело-голубые забросили во втором периоде. Авторами точных бросков стали Эрик О'Делл (31-я минута), Станислав Галиев (32) и Вячеслав Войнов (38). В третьей двадцатиминутке еще один гол хозяев забил Вадим Шипачев (59). Гости ответили результативным броском Дениса Алексеева (45).

Таким образом, «Динамо» набрал 30 очков и расположилось на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Ярославский клуб с 25 очками идет на восьмой строчке.

29 октября москвичи на своем поле примут СКА, а «Локомотив» днем ранее дома встретится с «Нефтехимиком».

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