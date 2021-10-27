Генеральный менеджер олимпийской сборной США Боумен освободил свой пост из-за сексуального скандала

Генеральный менеджер олимпийской сборной США по хоккею Стэн Боумэн покинул свой пост после расследования о сексуальном насилии в клубе «Чикаго Блекхокс». Об этом сообщает пресс-служба федерации США по хоккею.

Напомним, что 26 октября появилась информация о наложении штрафа на «Чикаго» со стороны НХЛ в размере двух миллионов долларов за «ненадлежащие процедуры и неправильное рассмотрение» дела о сексуальном насилии.

Отмечается, что экс-игрок «Чикаго» в мае этого года подал в суд на клуб. Он утверждал, что в 2010 году подвергся сексуальному насилию со стороны бывшего помощника главного тренера Брэда Элдрича

К слову, Боумэн был назначен на пост генменджера национальной команды США в конце марта 2021 года для подготовки сборной к Олимпийскими играм в Пекине.