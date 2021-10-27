Гол Сергачева помог «Тампе-Бэй» обыграть «Питтсбург» в регулярном чемпионате НХЛ

В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй» в гостях оказалась сильнее «Питтсбурга». Игра завершилась со счетом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэйден Пойнт, Ондржей Палат, Райан Макдона, Михаил Сергачев и Алекс Киллорн. Российский защитник также отметился результативной передачей, закончив встречу с коэффициентом полезности «+3». Таким образом на счету Михаила стало 5 (2+3) очков в семи матчах этого сезона. Вратарь Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29.

Хозяева площадки ответили лишь одной шайбой в исполнении Джейсона Цукера.

Отметим, что «Лайтнинг» прервали серию из трех поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Тампа-Бэй» – 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

Голы:

0:1 – Пойнт (Сергачев, Киллорн), 21:

0:2 – Палат (Бельмар, Барре-Буле), 31:

0:3 – Макдона (Жозеф, Стэмкос), 31:

0:4 – Сергачев (), 56: 1:4 – Цукер (Генцел), 57:

1:5 – Киллорн (Макдона, Палат), 58:

Вратари: Джерри 26/29 – Ан. Василевский 28/29.