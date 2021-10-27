Стал известен срок соглашения обладателя Кубка Стэнли Волкова со СКА

Контракт российского нападающего Александра Волкова с петербургским СКА рассчитан на четыре года. Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Накануне появилась информация о договоренности между 24-летним хоккеистом и СКА. Эту информацию подтвердил главный тренер петербургского клуба Валерий Брагин.

Ранее нападающий выступал в системе петербургского клуба. В 2020 году Волков выиграл Кубок Стэнли в составе «Тампа-Бэй». В марте 2021-го форвард был обменян в «Анахайм».

В составе «уток» россиянин провел 18 игр, в которых набрал 8 (4+4) очков.