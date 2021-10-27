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27 октября 07:19

Передача Мироманова помогла «Вегасу» победить «Колорадо»

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел на льду «Болл Арены» в Денвере.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вегас» в гостях оказалась сильнее «Колорадо. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Голден Найтс».

У победителей отличились Чандлер Стивенсон, Райлли Смит и Киган Колесар. Российский защитник Даниил Мироманов провел на площадке 15 минут 37 секунд и сделал голевую передачу. Таким образом, Мироманова набрал первое очко во втором матче лиги. Нападающий Евгений Дадонов отыграл 16 минут 27 секунд и также сделал ассист.

«Эвеланш» ответили заброшенной шайбой в исполнении.

Отметим, что «Вегас» прервал серию из четырех поражений, «Колорадо» проиграл четвертый матч из последних пяти.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» – «Вегас» – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Голы:
0:1 – Стивенсон (Мироманов, Макнэбб), 2:00
0:2 – Смит (), 9:37
1:2 – Макар (Байрэм, Маккиннон), 39:23
1:3 – Колесар (Стивенсон, Дадонов), 59:30
Вратари: Кюмпер 26/28 – Ленер 26/27.

источник: «Советский спорт»
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