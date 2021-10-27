Передача Мироманова помогла «Вегасу» победить «Колорадо»

В регулярном чемпионате НХЛ «Вегас» в гостях оказалась сильнее «Колорадо. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Голден Найтс».

У победителей отличились Чандлер Стивенсон, Райлли Смит и Киган Колесар. Российский защитник Даниил Мироманов провел на площадке 15 минут 37 секунд и сделал голевую передачу. Таким образом, Мироманова набрал первое очко во втором матче лиги. Нападающий Евгений Дадонов отыграл 16 минут 27 секунд и также сделал ассист.

«Эвеланш» ответили заброшенной шайбой в исполнении.

Отметим, что «Вегас» прервал серию из четырех поражений, «Колорадо» проиграл четвертый матч из последних пяти.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» – «Вегас» – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Стивенсон (Мироманов, Макнэбб), 2:00

0:2 – Смит (), 9:37

1:2 – Макар (Байрэм, Маккиннон), 39:23

1:3 – Колесар (Стивенсон, Дадонов), 59:30

Вратари: Кюмпер 26/28 – Ленер 26/27.