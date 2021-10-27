Василевский и Сергачев попали в тройку лучших игроков матча «Питтсбург» - «Тампа-Бэй»

В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй» в гостях оказалась сильнее «Питтсбурга». Игра завершилась со счетом 5:1.

Российские хоккеисты «Лайтнинг» вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев попали в число трех звезд встречи.

Василевский, отразивший 28 бросков из 29, был признан второй звездой. Сергачев замкнул тройку лучших - на его счету в этом гол и результативная передача.

Лучшим игроком матча стал нападающий «молний» Ондржей Палат, отметившийся заброшенной шайбой и ассистом.