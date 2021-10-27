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27 октября 08:39

Ассисист Куликова помог «Миннесоте» переиграть «Ванкувер» в регулярном чемпионате НХЛ

Матч прошел на льду «Роджерс Арены».

В регулярном чемпионате НХЛ «Миннесота» в гостях оказалась сильнее «Ванкувера». Игра завершилась со счетом 3:2 по пользу «Уайлд».

В составе победителей отличились Матс Цуккарелло, Юнас Бродин и Мэтт Дамба. Российский защитник Дмитрий Куликов провел на площадке 16 минут 58 секунд и отдал голевую передачу. Форвард Кирилл Капризов отыграл 18 минут 16 секунд, но результативными действиями не отметился.

У »Кэнакс» голы забили Алекс Чиассон и Бо Хорват. Российский нападающий Василий Подколзин провел на льду 6 минут 22 секунды и заработал коэффициент полезности «-1».

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» – «Миннесота» – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы:
0:1 – Зукарелло-Асен (Куликов, Эрикссон Эк), 7:41
0:2 – Брудин (), 22:27
1:2 – Чейссон (Хьюз, Петтерссон), 33:46
1:3 – Дамба (Дьюхэйм, Питлик), 43:54
2:3 – Хорват (Майерс), 55:53
Вратари: Демко 27/30 – Тэлбот 22/24.

источник: «Советский спорт»
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