Евгений Свечников своей первой шайбой в сезоне НХЛ помог «Виннипегу» победить «Анахайм»

В регулярном чемпионате НХЛ «Виннипег» в гостях оказалась сильнее «Анахайма». Игра завершилась со счетом 4:3 по пользу «Джетс».

В составе победителей дубль формил Николай Элерс. Также по одному голу забили Евгений Свечников и Эндрю Копп. Отметим, что для росстянина эта шайба стала первой в сезоне, он закончил игру с показателем полезности «-1».

За «Анахайм» отличились Сонни Милано, Джош Мэнсон и Тревор Зеграс.

Отметим, что «Виннипег» одержали третью победу подряд, «Дакс» потерпели четвертое кряду поражение.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» – «Виннипег» – 3:4 (0:0, 1:1, 2:3)

Голы:

0:1 – Свечников (Коннор, Дюбуа), 22:07

1:1 – Милано (Зеграс), 25:04

2:1 – Мэнсон (Терри, Лундстрем), 41:39

2:2 – Копп (Элерс, Штястны), 45:24

3:2 – Зеграс (Милано), 52:15

3:3 – Элерс (Копп), 58:40

3:4 – Элерс (Копп, Пионк), 59:59

Вратари: Гибсон 21/25 – Хеллибак 32/35.