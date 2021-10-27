Три россиянина включены Forbes в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.
В первую десятку списка вошли три российских хоккеиста. Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин располагается на шестой строчке c доходом 11,2 миллионов долларов.
На девятом месте нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. По версии издания его доход составляет 10,3 миллиона. Десятку замыкает голкипер «Флориды» Сергей Бобровский (10,1 млн).
На первой строчке оказался форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Его доход оценили в 16,4 миллиона долларов. Второе место у нападающего «Торонто» Остона Мэттьюза (12,2 млн), третье занял защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон (12,1).
Отметим, что впервые за много лет в рейтинг не вошел российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.