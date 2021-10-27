Официально: СКА подписал четырехлетний контракт с Волковым

Петербургский СКА объявил о подписании соглашение с российским форвардом Александром Волковым.

Как сообщает официальный сайт армейцев, контракт с 24-летним хоккеистом будет действовать до 30 апреля 2025 года. Ранее Волков выступал в системе петербургского клуба. В 2020 году Волков выиграл Кубок Стэнли в составе «Тампа-Бэй». В марте 2021-го форвард был обменян в «Анахайм».

Отметим, что на драфте юниоров КХЛ-2014 года Александр был выбран СКА под общим 17-м номером.

В составе «Анахайма» россиянин провел 18 игр, в которых набрал 8 (4+4) очков.