Кучеров перенес операцию и пропустит около девяти недель

Российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров успешно перенес операцию.

Как сообщает твиттер «Лайтнинг», 28-летний хоккеист пропустит восемь-десять недель. Кучеров имеет хорошие шансы на участие в Олимпийских играх-2022, которые пройдут в Пекине.

Напомним, что Никита получил повреждение в середине третьего периода игры с «Вашингтоном» после столкновения с форвардом «Кэпиталз» Гарнатем Хатавеем.. Позже российского форварда добавили в долгосрочный список травмированных.

В текущем сезоне НХЛ Кучеров провел три матча, в которых набрал 4 (1+3) очка.