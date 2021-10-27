СКА обыграл в серии буллитов рижское «Динамо»

СКА в серии буллитов гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ победил рижское «Динамо» в серии буллитов со счетом 5:4.
В составе армейского клуба отличились Валентин Зыков (14-я минута), Иван Морозов (24), Кирилл Марченко (30) и Йоонас Кемппайнен (40).
У хозяев шайбы забросили Лукаш Радил (12), Гинс Мейя (40), Оскар Цибульскис (43) и Рис Скарлетт (51).
Решающий буллит в активе Андрея Кузьменко.
Таким образом, СКА продолжает лидировать в таблице Западной конференции. В активе петербургского клуба 35 очков. «Динамо» располагается на десятой строчке на Востоке. У рижского клуба 21 очко.