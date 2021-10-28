Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Детройтом»

Хоккеисты «Вашингтона» в овертайме проиграли «Детройту» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3.

В основное время встречи в составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (20-я минута) и Евгений Кузнецов (25), у «Ред Уингз» точными бросками отличились Адам Эрни (30) и Робби Фаббри (43).

В овертайме победую шайбу на своей счет записал Дилан Ларкин (62).

Отметим, что заброшенная шайба стала для Овечкина восьмой в нынешнем сезоне и 738 в НХЛ.

После этой встречи «Детройт» набрал девять очков в семи матчах и поднялся на пятую строчку в турнрирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон», потерпев третье поражение в сезоне, с 11 очками занимает на Востоке второе место.