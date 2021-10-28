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Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Детройтом»
28 октября 04:41
автор: Сергей Иванов
автор фото: NHL

Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Детройтом»

Встреча прошла на «Кэпитал Уан-Арене» и завершилась победой «Ред Уингз» в овертайме

Хоккеисты «Вашингтона» в овертайме проиграли «Детройту» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3.

В основное время встречи в составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (20-я минута) и Евгений Кузнецов (25), у «Ред Уингз» точными бросками отличились Адам Эрни (30) и Робби Фаббри (43).

В овертайме победую шайбу на своей счет записал Дилан Ларкин (62).

Отметим, что заброшенная шайба стала для Овечкина восьмой в нынешнем сезоне и 738 в НХЛ.

После этой встречи «Детройт» набрал девять очков в семи матчах и поднялся на пятую строчку в турнрирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон», потерпев третье поражение в сезоне, с 11 очками занимает на Востоке второе место.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Детройт» – 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы:

1:0 – Овечкин (Манта, Эллер), 19:05 (5х4)
2:0 – Кузнецов (Шири), 24:00 (5х4)
2:1 – Эрни (Наместников, Гронек), 29:17
2:2 – Фаббри (Сутер, Эрни), 42:03
2:3 - Ларкин (Рэймонд, Зайдер), 61:37

Вратари: Ванечек – Грайсс.

источник: «Советский спорт»
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