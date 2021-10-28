«Чикаго» на своем льду уступил «Торонто», потерпев седьмое поражение кряду на старте сезона

Еще одна хорошая новость для Федуна. «Баварию» размазали в Гладбахе не хуже, чем «Спартак» — в Питере

В Кубке Германии менхенгладбахская «Боруссия» со счетом 5:0 переиграла мюнхенцев и выбила их из турнира.