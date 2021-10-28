«Чикаго» на своем льду уступил «Торонто», потерпев седьмое поражение кряду на старте сезона

Хоккеисты «Чикаго» в овертайме проиграли «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3.
В основное время встречи в составе «Блэкхоукс» заброшенными шайбами отметились Кирби Дак (6-я минута) и Алекс Дебринкэт (12). «Мэйпл Лифс» отличились Джон Таварес (27) и Давид Кемпф (53).
Победный бросок в овертайме на свой счет записал Вильям Нюландер (62).
После этой встречи «Торонто», одержавший третью победу в восьми встречах сезона, набрал семь очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Чикаго», проиграв все семь матче на старте нового сезона, с двумя очками занимает на Западе 15-е место.
источник: «Советский спорт»