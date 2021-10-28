«Флорида» обыграла «Бостон», Бобровский сделал 30 сэйвов и был признан первой звездой матча

Хоккеисты «Флориды» одержали победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.
В составе «Пантерз» заброшенными шайбами отметились Мэйсон Марчмент (15-я минута), Ээту Луостаринен (23), Энтони Дюклер (53) и Оуэн Типпетт (60). У «Брюинз» точным броском отличился Чарли Койл (11).
Отметим, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 31 и был признан первой звездой встречи.
После этой игры «Флорида», одержавшая седьмую победу в семи встречах сезона, набрала 14 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Бостон», потерпев второе поражение в пяти матчах чемпионата, с шестью очками занимает на Востоке на 13-е место.
источник: «Советский спорт»