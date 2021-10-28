Овечкин приблизился к Халлу по числу заброшенных шайб в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ).

Отметим, что 36-летний форвард записал на свой счет 738-й гол в рамках своих выступлений в НХЛ. По данному показателю он смог приблизиться к американскому хоккеисту Бретту Халлу, забросившему в своей карьере 741 шайбу.

Добавим, что Халл идет на четвертом месте в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Выше него находятся только Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766). Овечкин идет пятым.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в семи встречах, набрав 13 (8+5) очков. 30 октября «Вашингтон» сыграет дома против «Аризоны».