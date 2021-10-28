«Эдмонтон» дома уступил «Филадельфии», потерпев свое первое поражение в новом сезоне НХЛ

Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» (5:3) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победившей команды шайбы забросили Клод Жиру (8-я минута), Нейт Томпсон (11), Кэм Аткинсон (20, 45) и Шон Кутюрье (60). Соперник ответил голами Тайсона Бэрри (11), Коннора Макдэвида (20) и Зак Хаймана (21).

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провел на льду 24 минуты 35 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+3».

«Филадельфия» набрала семь очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» идет третьим на Западе с десятью очками.

Отметим, что следующим соперником обеих команд в чемпионате станет «Ванкувер». 29 октября «Флайерз» в гостях встретится с «Кэнакс», а «Ойлерз» двумя днями позже на выезде сыграет с канадской командой.