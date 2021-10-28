Кросби может сыграть первый матч в новом сезоне в четверг

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби тренируется «в полную силу», сообщил главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, наставник «пингвинов» рассказал, что 34-летний нападающий на тренировке в среду работал в полную силу. При этом Салливан отметил, что решение по участию Кросби в матче против «Калгари» будет принято после совещания с врачами команды.

Напомним, что 31 августа 2020 года Кросби была проведена операция на запястье по удалению мертвой ткани. По словам хоккеиста, обычно ему удавалось восстанавливать руку в межсезонье, но этим летом отдых и терапия не помогли, и потребовалась повторная операция.

Ранее сообщалось, что капитан «Питтсбурга» будет отсутствовать минимум шесть недель и пропустит тренировочный лагерь и начало регулярного чемпионата.

Добавим, что Кросби с 2005 года выступает за «Питтсбург». На его счету 1325 (486+839) очков в 1039 матчах.