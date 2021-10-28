Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стал второй звездой прошедшего дня в регулярном чемпионате.

Отметим, что 33-летний вратарь помог своей команде одержать победу в матче против «Бостон Брюинз» (4:1), записав на свой счет 30 отраженных бросков из 31.

Первой звездой дня стал форвард «Филадельфии Флайерз» Кэм Аткинсон, отличившийся двумя заброшенными шайбами в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (5:3). Тройку лучших замкнул нападающий «Детройта Ред Уингз» Дилан Ларкин – американский хоккеист забил победный гол в матче против «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 ОТ).