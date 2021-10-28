Белов подписал просмотровый контракт с московским «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о подписании просмотрового контракта с защитником Антоном Беловым.

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, 35-летний хоккеист проведет три матча, после чего будет рассмотрен вопрос о дальнейшем сотрудничестве. Отмечается, что Белов будет играть за «Динамо» под 77-м номером.

Добавим, что с 2014 года Антон выступал в составе петербургского СКА. В минувшем сезоне защитник провел за армейцев 44 матчах, в которых набрал 8 (2+6) очков. Весной контракт с Беловым продлен не был.

В НХЛ хоккеист выступал в составе «Эдмонтона». В сезоне 2013/2014 Белов провел 57 матчей, в которых заработал 7 (1+6) очков.