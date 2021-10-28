«Металлург» одержал пятую победу подряд, обыграв дома «Ак Барс»

«Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Ак Барс» со счетом 3:1.
На шайбы Брендана Лайпсика (34-я минута) и Джоша Карри (37 и 60 в пустые ворота) гости смогли ответить одним точным броском в исполнении Никиты Дыняка (42).
Таким образом, «Металлург» набрал 42 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» остался на четвертой строчке. У подопечных Дмитрия Квартальнова 32 очка.
В следующей игре «Металлург» примет «Витязь», а «Ак Барс» проведет выездную встречу с «Трактором». Оба матча состоятся 30 октября.
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