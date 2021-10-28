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28 октября 21:17
автор: Александр Поволоцкий

«Локомотив» потерпел третье поражения подряд, уступив в овертайме «Нефтехимику»

Нижнекамский клуб вернулся в зону плей-офф благодаря победе над железнодорожниками.

«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Нефтехимику» со счетом 1:2.

В основное время в составе хозяев отличился Павел Кудрявцев (3-я минута). Гости ответили точным броском Лукаша Клока (46) в большинстве.

Победу нижнекамцам принес гол Марата Хайруллина на первой минуте овертайма.

Таким образом, «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. У железнодорожников 26 очков. «Нефтехимик» идет восьмым на Востоке. У команды из Нижнекамска 21 очко.

31 октября «Локомотив» сыграет на своем льду со «Спартаком», а «Нефтехимик» днем позже ждет домашняя встреча с «Куньлунем».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

1:0 – Кудрявцев (Ильенко), 2:35

1:1 – Клок (Хайруллин, Порядин), 45:10 (5х4)

1:2 – Хайруллин (Кнот), 60:20

источник: «Советский спорт»
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