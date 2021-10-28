«Локомотив» потерпел третье поражения подряд, уступив в овертайме «Нефтехимику»

Дина в шаге от великого рекорда Алины! Но Винер все равно недовольна и снова ищет антироссийский заговор

Очередной скандал пытаются раздуть вокруг выступления Дины Авериной на чемпионате мира по художественной гимнастике, хотя во второй день турнира в Китакюсю россиянка завоевала свое 16-е золото первенств планеты.