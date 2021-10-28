«Локомотив» потерпел третье поражения подряд, уступив в овертайме «Нефтехимику»

«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Нефтехимику» со счетом 1:2.
В основное время в составе хозяев отличился Павел Кудрявцев (3-я минута). Гости ответили точным броском Лукаша Клока (46) в большинстве.
Победу нижнекамцам принес гол Марата Хайруллина на первой минуте овертайма.
Таким образом, «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. У железнодорожников 26 очков. «Нефтехимик» идет восьмым на Востоке. У команды из Нижнекамска 21 очко.
31 октября «Локомотив» сыграет на своем льду со «Спартаком», а «Нефтехимик» днем позже ждет домашняя встреча с «Куньлунем».