«Сочи» обыграл на везде «Спартак»

«Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил московский «Спартак» со счетом 2:0.

В составе «леопардов» отличились Василий Глотов (16-я минута), Ярослав Дыбленко (38) и Амир Гараев (в пустые ворота).

«Спартак» ответил заброшенной шайбой Джейка Виртанена (59).

Несмотря на эту победу «Сочи» с 18 очками замыкает таблицу Западной конференции. «Спартак» располагается на восьмой строчке. У красно-белых 26 очков.

30 октября «Сочи» проведет домашнюю встречу с «.торпедо», а «Спартак» днем позже сыграет в Ярославле с «Локомотивом».