Голкипер «Белых Медведей» забросил шайбу в матче МХЛ (видео)

Голкипер челябинского клуба «Белые Медведи» Виктор Головлев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата МХЛ.

Вратарь отличился в домашнем против «Кузнецких Медведей» (4:1). Гости выпустили шестого полевого игрока при счете 1:3. После броска новокузнецкого хоккеиста Головлев отразил шайбу ловушкой. Снаряд пролетел через всю площадку и залетел в пустые ворота «Кузнецких Медведей».

Отметим, что Головлев стал вторым вратарем в истории лиги, который смог отличиться. 31 октября 2013 года гол в ворота соперника забил вратарь молодежной команды «Спартака» Игорь Шестеркин.

«Когда диктор объявлял мою фамилию, я покачал головой из стороны в сторону. Сам не поверил, что такое произошло. Посмеялся, потому что это забавно, когда вратарь забрасывает шайбу, еще и не специально», — приводит слова Головлева официальный сайт лиги.