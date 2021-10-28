Гарпенлев уйдет с поста тренера сборной Швеции после ЧМ-2022

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлев покинет свою должность после окончания чемпионата мира 2022 года.

Как сообщает пресс-служба ИИХФ, национальная федерация решила не продлевать соглашение с 53-летним наставником. Юхан работает в тренерском штабе сборной с 2016 года. Он выигрывал две золотых медали чемпионата мира (2017,2018) в качестве помощника Рикарда Гронборга.

Под руководством Гарпенлева сборная Швеции заняла девятое место на ЧМ-2021.

Турнир в 2022 году пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая.