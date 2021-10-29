«Каролина» одержала домашнюю победу над «Бостоном», Свечников отличился заброшенной шайбой

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» – «Бостон Брюинз» завершился победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победившей команды шайбы забросили Тони Деанджело (16-я минута), Нино Нидеррайтер (34) и Андрей Свечников (60). Отметим, что россиянин провел на льду 13 минут 47 секунд – его коэффициент полезности составил «+1».

Таким образом, «Каролина» победила в своем шестом матче кряду – данный момент команда идет без поражений на старте нового сезона, располагаясь на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции с 12 очками. «Бостон» занимает 14-ю строчку (6 очков).

30 октября «Харрикейнз» сыграют в гостях против «Чикаго», а «Брюинз» днем позже на своем поле встретятся с «Флоридой».