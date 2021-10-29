24 сэйва Василевского помогли «Тампе-Бэй» дома разгромить «Аризону»

Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» добились домашней победы над «Аризоной Койотис» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Алекс Киллорн, отличившийся дублем на 6-й и 8-й минутах, а также записавший на свой счет ассист в эпизоде с заброшенной шайбой Андрея Шустра (59). По голу забили Стивен Стэмкос (11) и Алекс Барре-Буле (34). Российский голкипер Андрей Василевский оформил 24 сэйва из 25 возможных. Его соотечественник Михаил Сергачев провел на льду 21 минуту 49 секунд и отличился результативной передачей – его коэффициент полезности составил «+2».

Соперник ответил голом Лоусона Круза (53). Голкипер Иван Просветов отразил 23 броска из 28. Защитник Илья Любушкин не отметился голевыми действиями, отыграв 16 минут 40 секунд.

«Тампа-Бэй» набрала девять очков и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Аризона», потерпев свое седьмое поражение кряду на старте сезона, идет на последней, 16-й строчке Запада с одним очком.

2 ноября «Тампа» сыграет дома против «Вашингтона», а «Аризона» отправится в гости к «Кэпиталз» 30 октября.