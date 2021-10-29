«Сент-Луис» дома уступил «Колорадо», несмотря на два набранных результативных очка Тарасенко

«Сент-Луис Блюз» на своем поле проиграл «Колорадо Эвеланш» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У победителей авторами голов в сегодняшней встрече стали Джей Ти Комфер, отличившийся дублем на 19-й и 32-й минутах, а также Назем Кадри (35) и Кейл Макар (45).

Хозяева ответили заброшенными шайбами Колтона Парэйко (10), Брэйдена Шенна (45) и Владимира Тарасенко (57). Российский игрок также записал на свой счет один ассист. Нападающий Иван Барбашев провел на льду 16 минут 52 секунд и отдал голевую передачу. Форварды Павел Бучневич и Клим Костин не отличились результативными действиями – их игровое время составило 12 минут 56 секунд и 8 минут 24 секунды соответственно.

Добавим, что это поражение стало первым для «Сент-Луиса» в нынешнем сезоне – «Блюз» второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков. «Колорадо» идет 12-м с шестью очками.

31 октября «Сент-Луис» сыграет дома против «Чикаго», а «Эвеланш» в тот же день на своем поле примет «Миннесоту».