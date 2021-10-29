Голевая передача Капризова не помогла «Миннесоте» набрать очки в матче с «Сиэтлом»

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» уступили команде «Сиэтл Кракен» (1:4) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей две шайбы забросили Хейдн Флери (14-я и 28-я минуты), по голу забили Брэндон Танев (60) и Марк Джиордано (60). Соперник ответил результативным броском Райана Хартмана (7). Российский нападающий гостей Кирилл Капризов провел на льду 18 минут 54 секунды и отличился одним ассистом. Таким образом, форвард набрал уже 6 (0+6) очков на старте нового сезона.

«Сиэтл» набрал семь очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Миннесота» идет четвертой с десятью очками.

1 ноября «Кракен» сыграют на своем поле против «Рейнджерс», а «Уайлд» днем ранее в гостях встретятся с «Колорадо»