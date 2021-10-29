«Сент-Луис» – «Колорадо». Тарасенко признан второй звездой встречи

Пресс-служба НХЛ назвала лучших хоккеистов матча регулярного чемпионата «Сент-Луис Блюз» – «Колорадо Эвеланш» (3:4).

По информации источника, российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко стал второй звездой прошедшей встречи. Отметим, что 29-летний игрок забросил одну шайбу, а также отдал ассист. В общей сложности россиянин набрал 450 (222+228) очков в рамках своих выступлений в НХЛ.

Первой звездой матча был признан форвард «Эвеланш» Джею Ти Комфер, записавший на свой счет два забитых гола. Тройку лучших замкнул его партнер по команде, а именно защитник Кейл Макар, набравший 2 (1+1) очка.

В данный момент «Сент-Луис» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков. «Колорадо» идет 12-м с шестью очками.

31 октября «Блюз» сыграют дома против «Чикаго», а «Эвеланш» в тот же день на своем поле примут «Миннесоту».