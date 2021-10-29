«Монреаль» в гостях разгромил «Сан-Хосе», Романов забросил свою первую шайбу в сезоне

«Монреаль Канадиенс» одержал разгромную победу над «Сан-Хосе Шаркс» (4:0) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

У победившей команды шайбы забросили Майк Хоффман (13-я минута), Александр Романов (29), Брендан Галлахер (33) и Джош Андерсон (58). Отметим, что российский защитник отличился первым голом в нынешнем сезоне. В прошедшей встрече он отыграл 20 минут 33 секунды и заработал коэффициент полезности «+2».

Несмотря на сегодняшнюю победу, «Монреаль» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав четыре очка. «Сан-Хосе», потерпев третье поражение кряду, идет шестой с восемью очками

30 октября «Канадиенс» сыграют в гостях против «Лос-Анджелеса», а «Шаркс» днем позже на своем поле встретится с «Виннипегом».