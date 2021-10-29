Кенневиль покинул пост главного тренера «Флориды» из-за секс-скандала 11-летней давности

Пресс-служба «Флориды Пантерз» сообщила об уходе из клуба главного тренера Джоэля Кенневиля.

По информации источника, данное решение было принято в связи с ситуацией, возникшей в 2010 году. Тогда Кенневиль возглавлял «Чикаго Блэкхокс». Отмечается, что 63-летний специалист мог участвовать в сокрытии фактов, связанных с сексуальным насилием в отношении двух бывших хоккеистов команды со стороны бывшего видеотренера «Блэкхокс» Брэда Олдрича.

Напомним, Кенневиль тренировал «Флориду» с 2019 года. В сезоне-2021/22 «пантеры» занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков в семи встречах. Пока команда не потерпела ни одного поражения на старте нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата.

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