Морган Райлли подписал новый контракт с «Торонто» на восемь лет

Защитник хоккейного клуба «Торонто Мэйпл Ливз» Морган Райлли подписал новое соглашение с клубом.

Отмечается, что срок соглашения с 27-летним защитником рассчитан на восемь лет. Средняя зарплата составит 7,5 миллиона долларов в год. Таким образом, общая сумма контракта составит 60 миллионов долларов.

Напомним, что Райлли выступает за «Торонто» с 2013 года. В составе сборной Канады он является чемпионом мира в 2016 году. В нынешнем сезоне защитник отдал четыре голевые передачи в восьми матчах в регулярном чемпионате.