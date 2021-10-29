СКА одолел московское «Динамо» на выезде, одержав пятую победу подряд (видео)

Сегодня, 29 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоялся матч между «Динамо» и СКА. Матч регулярного чемпионата завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Заброшенными шайбами в составе «Динамо» отметились Дмитрий Рашевский (12-я минута) и Андрей Сергеев (53). У гостей голы на счету Андрея Кузьменко (1, 29), а также Артема Швеца-Рогового (4).

По итогам итого матча на счету СКА пятая победа подряд и 37 баллов в турнирной таблице Западной конференции. У «Динамо» осталось 30 очков и третье место.

Следующий матч команда из Санкт-Петербурга проведет против магнитогорского «Металлурга» 2 ноября дома, а московское «Динамо» встретится с рижским 31 октября на выезде.

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