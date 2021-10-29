«Авангард» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»

Сегодня, 29 октября, в Балашихе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором встречались «Авангард» и «Салават Юлаев». Игра завершилась победой команды из Омска со счетом 2:1.

Заброшенными шайбами в составе «Авангарда» отметились Петер Цегларик на 7-й и Корбан Найт на 34-й минутах. Единственную шайбу в ворота омского коллектива забросил Сергей Шмелев в первом периоде на 5-й минуте.

Таким образом, после этого противостояния в активе «Авангарда» 26 очков и шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, у «Салавата Юлаева» осталось 34 балла и третье место.

Следующий матч подопечные Боба Хартли проведут против «Ак Барса» на выезде 1 ноября, а уфимская команда поедет в гости к минскому «Динамо» днем ранее.

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